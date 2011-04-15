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19/09/2017
09:34

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в августе выросли на 1.5%

Цены производителей промпродукции в РФ в августе 2017 года выросли на 1.5%, с начала года - на 2.4%. Соответствующие данные обнародовал Росстат.

Потребительская дефляция в РФ в августе составила 0.5%, с начала года инфляция равнялась 1.8%.

Продукция в области добычи полезных ископаемых в августе подорожала на 3.2%, с начала года - на 2.4%. В обрабатывающих производствах в августе цены выросли на 0.6%, с начала года - на 0.7%.

В августе в добыче полезных ископаемых цены на природный газ и газовый конденсат увеличились на 13.2%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - на 11.2%, на продукцию добычи и агломерации торфа - на 6.6%, на сырую нефть - на 3.4%.

В металлургическом производстве на 6.8% подорожала медь, на 5.9% - прочие цветные металлы, на 4.1% - свинец, цинк и олово, на 3% - чугун, сталь и ферросплавы, а также алюминий, на 2.8% - драгоценные металлы.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: газойли - на 31.2%, битумы нефтяные кровельные - на 27.3%, битумы нефтяные строительные - на 21.2%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 13.2%, битумы нефтяные дорожные - на 12.9%, мазут топочный - на 11.3%, топливо лёгкое нефтяное дистиллятное, дистилляты лёгкие, не включенные в другие группировки - на 10.2%.

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 3.6% увеличились цены на автомобили-тягачи седельные для полуприцепов, на 2.3% - автомобили легковые, на 2% - оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств.

В производстве химических веществ и химических продуктов на 10.6% стали дороже красители и пигменты, на 2.7% - удобрения и азотные соединения, а также прочие основные органические химические вещества, на 2.6% - прочие химические продукты.


"AK&M" от 18.09.2017
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