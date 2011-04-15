Долги за газ потребителей Ставропольского края достигли 2.82 млрд руб.

Предправления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



На встрече была отмечена необходимость принятия правительством края мер по укреплению платёжной дисциплины потребителей и погашению ими просроченной задолженности за поставленный газ. На 1 августа 2017 года она достигла 2.82 млрд руб.



Также речь шла о развитии расположенного на территории региона крупного газотранспортного узла, через который обеспечивается транспортировка газа в 12 регионов страны, а также на экспорт — в Армению и Турцию. В 2012-2016 годах на эти цели Газпром (с учётом дочерних обществ) направил 53.8 млрд руб. В частности, в реконструкцию крупнейшего в России Северо-Ставропольского подземного хранилища газа и компрессорных станций системы газопроводов "Северный Кавказ — Центр" на участке Привольное — Моздок. В 2017 году инвестиции компании в газотранспортные проекты на территории края составят около 2.6 млрд руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



"AK&M" от 19.09.2017