Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-августе вырос на 21.4% до 851 тыс.

С российских конвейеров за восемь месяцев 2017 года сошло 851 тыс. легковых автомобилей - на 21.4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах аналитического агентства "Автостат".



В августе 2017 года в России было выпущено 111 тыс. легковых машин, что на 24.9% выше показателя годичной давности.



Стоит отметить, что в прошлом месяце находились в корпоративных отпусках российские заводы "ПСМА Рус", Toyota, УАЗ, а также АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ и Ижевский автозавод. Кроме того, Ульяновский автозавод перешёл на режим трёхдневной рабочей недели, который действовал до начала сентября.



Производство грузовых автомобилей в январе-августе 2017 года составило 91.7 тыс., что на 14.2% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12.5 тыс. грузовиков - на 30% больше, чем годом ранее.



Выпуск автобусов в России за восемь месяцев 2017 года увеличился на 16.1% до 15.6 тыс., а в августе - на 2.8% до 2.5 тыс.









"AK&M" от 19.09.2017