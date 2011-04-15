РЖД в январе-августе увеличили перевозки пассажиров в сообщении с дальним зарубежьем на 11.6% до 489.4 тыс.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-августе 2017 года выросли на 11.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 489.4 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".



Наибольший рост перевозок отмечен в сообщении Россия - Китай (+31.3%), Россия - Финляндия (+24.6%), Россия - Германия (+16.3%), Россия - Италия (+3.7%).



Согласно графику движения поездов на 2016-2017 годы международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20-ти международным маршрутам. В том числе поезда курсируют из России в Германию, Францию, Финляндию, Австрию, Чехию, Италию, Китай.



Для обеспечения растущего спроса на поездки в сообщении с европейскими государствами с декабря 2016 года РЖД назначили поезд N 13/14 "Стриж"/Strizh Москва - Берлин. В январе-августе 2017 года им было перевезено около 19 тыс. пассажиров.



Отметим, что в отчётном периоде также выросли перевозки пассажиров в сообщении со странами СНГ и Балтии. В частности, почти на 8% увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Латвией, на 2% - между Россией и Эстонией.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 19.09.2017