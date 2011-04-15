Наблюдательный совет АИЖК одобрил допвыпуск акций на 2 млрд руб.

Наблюдательный совет АИЖК одобрил дополнительный выпуск акций на 2.2 млрд руб., говорится в сообщении агентства.



Агентство намерено разместить в пользу Росимущества 800 тыс. акций номиналом 2.5 тыс. руб. каждая по закрытой подписке. Цена размещения акций соответствует их номиналу.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.





"AK&M" от 19.09.2017