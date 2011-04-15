Роснефть в ближайшее время завершит разработку необходимой документации по трубопроводному проекту в Иракском Курдистане

ПАО НК "Роснефть" в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по трубопроводному проекту в Иракском Курдистане в рамках инвестиционного соглашения с правительством региона, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



С этой целью стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана. Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту будет подписано до конца года.



Курдистанский региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объём топлива в Турцию и на европейский рынок. Инвестиции в проект газовой инфраструктуры будут осуществлены по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). Данные инвестиции будут возвращаться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 млрд куб. м в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.



"Роснефть и Региональное Правительство Иракского Курдистана ведут переговоры о реализации проекта по строительству газопроводной системы в ускоренном режиме. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года начало экспортных поставок газа", - говорится в сообщении.



Успешная реализация обсуждаемого проекта обеспечит Роснефти ключевую роль в строительстве и расширении газотранспортной инфраструктуры Иракского Курдистана и позволит компании создать синергию с существующими проектами по разработке нефтегазовых месторождений на пяти блоках региона.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль Роснефти в 2016 году по МСФО упала на 49% до 181 млрд руб. с 355 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации упала на 3.1% до 4.988 трлн руб. с 5.15 трлн руб. При этом показатель EBITDA вырос 2.7% и составил 1.278 трлн руб., маржа EBITDA - на 1.2 п.п до 25%.



"AK&M" от 19.09.2017