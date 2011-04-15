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19/09/2017
11:42

Шведская Nordea Group может продать свой банк в России

Шведская финансовая группа Nordea Group рассматривает возможность продажи своего единственного актива в России - Nordea банк. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

С начала 2017 года акционеры Nordea банка активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, рассказывает один из собеседников "Ведомостей", однако продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости. По словам источника, группа, в том числе допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По данным отчетности на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116.3 млрд руб.

Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, - Локо-банк и Совкомбанк, знают два собеседника "Ведомостей".

Nordea работает на российском рынке с 2006 года - тогда группа приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок.


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