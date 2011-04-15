Northrop Grumman может купить производителя ракет за $7.7 млрд

Корпорация Northrop Grumman, работающая по контракту с Министерством обороны США над заменой устаревших баллистических ракет Miniteman III, намерена приобрести производителя ракет, компанию Orbital ATK. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Wall Street Journal.



Orbital имеет многочисленные контракты с Национальным агентством по исследованию космического пространства США (NASA) и американскими вооруженными силами. Рыночная стоимость компании оценивается в $6.3 млрд. Учитывая долгосрочные долговые обязательства Orbital, окончательная сумма сделки может превысить $7.7 млрд.



Обе компании отказались комментировать первоначальное сообщение The Wall Street Journal о предстоящей сделке. Тем не менее, по словам аналитика Байрона Эллена из Capital Alpha Partners, сделка логична и выгодна обеим сторонам: в отрасли отмечается некоторая консолидация, а покупка Orbital позволит Northrop Grumman расширить линейку товаров, которые она предлагает своему главному клиенту - Министерству обороны США.





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