Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/09/2017
11:56

Ингосстрах выплатил возмещение в размере $800 тыс. в связи с гибелью судна

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере $800 тыс/ в связи с полной конструктивной гибелью судна "Капитан Чернов", принадлежавшего АО "Дальрыбпром". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Судно "Капитан Чернов" было застраховано в "Ингосстрахе" c ответственностью за полную гибель. Страховой случай произошёл 18 мая 2017 года: на судне, находящемся на промысле в Охотском море, возник пожар в отсеке жилых помещений. Экипаж сразу же приступил к тушению пожара, однако окончательно его ликвидировать удалось только через несколько дней. Принимая во внимание полученные судном значительные повреждения, эксперты приняли решение, что проводить ремонт экономически нецелесообразно, судно было признано конструктивно погибшим.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 19.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100