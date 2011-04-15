Ингосстрах выплатил возмещение в размере $800 тыс. в связи с гибелью судна

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере $800 тыс/ в связи с полной конструктивной гибелью судна "Капитан Чернов", принадлежавшего АО "Дальрыбпром". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Судно "Капитан Чернов" было застраховано в "Ингосстрахе" c ответственностью за полную гибель. Страховой случай произошёл 18 мая 2017 года: на судне, находящемся на промысле в Охотском море, возник пожар в отсеке жилых помещений. Экипаж сразу же приступил к тушению пожара, однако окончательно его ликвидировать удалось только через несколько дней. Принимая во внимание полученные судном значительные повреждения, эксперты приняли решение, что проводить ремонт экономически нецелесообразно, судно было признано конструктивно погибшим.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 19.09.2017