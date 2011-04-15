Чистый спрос физлиц на наличную валюту в июле вырос на 47.5% до $1.7 млрд

Чистый спрос физлиц на наличную валюту в июле 2017 года вырос на 47.5% до $1.7 млрд в долларовом эквиваленте по сравнению с июнем 2017 года. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в июле 2017 года по сравнению с июнем увеличился на 6% до $5.4 млрд. Его объём был меньше, чем в июле 2015 года, на 21%, но больше, чем в июле 2016 года, на 3%. Спрос населения на доллары США вырос на 8%, на европейскую валюту - на 4%, составив $3.7 млрд и $1.6 млрд соответственно.



Объём покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился на 7% до $3 млрд. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в июле 2017 года физическими лицами было снято $2.3 млрд, что на 5% больше, чем месяцем ранее.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) сократилось на 5% до $3.7 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в июле 2015 и 2016 годов, на 33 и 8% соответственно.



В июле 2017 года населением продано уполномоченным банкам $1.4 млрд наличной иностранной валюты, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 8%, европейской валюты - выросли на 2%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на 7% и составило 2 млн сделок.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счёта превышали переводы её в страну. В июле 2017 года относительно июня сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 4% до $0.3 млрд. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками В июле 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $3.5 млрд, что на 29% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 52%, европейской валюты - практически не изменился.



Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, сократился на 8% до $1.3 млрд.



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