Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 1.6%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 6 по 13 сентября, уменьшилось на 1.6% до 753.96 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 82 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Мордовия, Татарстан, Карелия, Башкортостан, Липецкой, Кировской, Курской, Брянской, Орловской областях, Пермском крае.



В двух регионах - Ленинградской области и Чеченской Республике - отмечен рост численности безработных.



По состоянию на 13 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 123.665 тыс.





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