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19/09/2017
14:36

"Газпром нефть" осуществила морскую отгрузку нефти в США

"Газпром нефть Бадра", оператор месторождения Бадра в Ираке, осуществила крупнейшую в истории "Газпром нефти" морскую отгрузку нефти на экспорт. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

Партия углеводородов объёмом 1.78 млн баррелей отправлена в США на танкере New Solution.

На сегодняшний день это вторая поставка нефти, которую "Газпром нефть Бадра" направила на американский рынок.

Получателями предшествующих 12 отгрузок являлись европейские компании и нефтеперерабатывающие заводы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Углеводороды, экспортируемые из Ирака "Газпром нефтью", поставляются государственной компанией SOMO (State Oil Marketing Company) в качестве возмещения затрат при освоении месторождения Бадра.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.


"AK&M" от 19.09.2017
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