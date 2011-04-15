Сбербанк открыл компании "ТНС энерго Кубань" кредитную линию на 1.5 млрд руб.

ПАО "ТНС энерго Кубань" и ПАО "Сбербанк России" 18 сентября заключили генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками сроком на 1 год. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.



Лимит задолженности по кредитной линии составляет 1.5 млрд руб. Цель кредитования - пополнение оборотных средств общества. Размер сделки с учётом процентов - 1.71 млрд руб.



Заключение данного соглашения было одобрено правлением "ТНС энерго Кубань" 6 сентября 2017 года.



ПАО "ТНС энерго Кубань" (ИНН 2308119595, ранее - ОАО "Кубанская энергосбытовая компания") является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея и обслуживает более 1 млн бытовых абонентов и 33 тыс. предприятий. Доля компании на рынке сбыта электроэнергии в регионе составляет 58.6%.



Чистый убыток ПАО "ТНС энерго Кубань" по МСФО в первом полугодии 2017 года составил 101.576 млн руб. против прибыли в 26.771 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.18% до 17.163 млрд руб. с 15.164 млрд руб., операционная прибыль сократилась в 5.88 раза до 32.244 млн руб. со 189.547 млн руб., убыток до налогообложения составил 118.751 млн руб. против прибыли в 83.532 млн руб. за аналогичный период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТНС энерго Кубань" по РСБУ в первом полугодии 2017 года составила 34.175 млн руб. против убытка в 213.992 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.11% до 24.749 млрд руб. с 23.105 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.77 раза до 86.972 млн руб. с 31.435 млн руб., прибыль до налогообложения составила 61.711 млн руб. против убытка в 256.698 млн руб. за аналогичный период 2016 года.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 19.09.2017