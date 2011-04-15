ГК "Медси" приобрела 60% компании "Клиники здоровья "Медлайф"

ГК "Медси" приобрела 60% ООО "Клиники здоровья "Медлайф", головной компании одной из крупнейших в Пермском крае сетей клиник. Об этом сообщает издание Vademecum.



Сумма сделки не раскрывается, но, по информации Vademecum, "Медси" выступит стратегическим партнёром для финансирования строительства стационарных мощностей "Медлайфа".



О том, что ГК "Медси" финализировала сделку по покупке контрольного пакета "Медлайфа", Vademecum в начале сентября 2017 года сообщил источник, близкий к "Медлайфу". Факт завершения переговоров тогда подтвердил и источник в "Медси".



Обновление данных в ЕГРЮЛ произошло 15 сентября: группа "Медси" получила 60% долей ООО "Клиники здоровья "Медлайф", основателям пермской сети Вячеславу Логинову и Вячеславу Беляеву остались 30% и 10% соответственно.



По данным Аналитического центра Vademecum, "Медлайф" является одним из лидеров пермского рынка медуслуг. В 2015 году выручка сети из семи клиник составила 529 млн руб.



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