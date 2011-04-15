Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей

Группа ВТБ увеличила число организаций-получателей коммунальных платежей в каналах дистанционного банковского обслуживания. В настоящий момент к сервису по оплате ЖКУ подключено порядка 2 тыс. организаций. Услугой можно воспользоваться в ВТБ24-Онлайн и сети устройств самообслуживания банка ВТБ24. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиентам доступен сервис, позволяющий быстро совершать коммунальные платежи дистанционным способом, для чего в ВТБ24-Онлайн необходимо перейти в раздел "Платежи" - "Коммунальные платежи" и далее найти в списке свою организацию-получателя ЖКУ. Для упрощения оплаты также можно создать шаблон операции.



"Сервис по оплате жилищно-коммунальных услуг дистанционным способом пользуется все большей популярностью, поэтому наша задача – предоставить клиентам возможность быстро, удобно и через надежный канал ежемесячно совершать все необходимые платежи, используя привычные инструменты", – прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента розничных продуктов ВТБ.



За прошедший год группа ВТБ реализовала прием значительной доли необходимых клиентам коммунальных платежей в следующих городах: Ростов-на-Дону, Ставрополь, Ульяновск, Кемерово, Шахты, Рыбинск, Оренбург, Петрозаводск, Череповец, Братск, Владимир, Чебоксары, Новороссийск, Астрахань, Стерлитамак, Димитровград, Новомосковск, Самара, Сыктывкар, Нефтекамск, Кострома, Улан-Удэ, Армавир, Энгельс, Волжский, Тамбов, Калининград, Нижневартовск, Калуга, Алексин, Уфа, Южно-Сахалинск, Иваново, Саратов. В настоящий момент сервис доступен практически во всех регионах страны.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении.



Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 19.09.2017