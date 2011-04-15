Оборот розничной торговли в России в январе-августе вырос на 0.2% до 18.998 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в январе-августе 2017 года упал на 0.2% до 18.998 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В августе 2017 года оборот розничной торговли вырос на 1.9% до 2.592 трлн руб. в годовом исчислении.



Оборот розничной торговли в августе 2017 года на 93.4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6.6% (в августе 2016 года - 92.8% и 7.2% соответственно).



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47.5%, непродовольственных товаров - 52.5% (в августе 2016 года - 47.6% и 52.4% соответственно).





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