Хедж-фонды хотят сорвать сделку Clariant с Huntsman

Группа американских инвесторов пообещала проголосовать против предлагаемого слияния швейцарской химической компании Clariant AG и американской Huntsman Corp., если не будут изучены альтернативы, сообщает MarketWatch.



Это ставит под угрозу сделку, в результате которой может быть создан химический гигант с капитализацией около $14 млрд.



"Мы по-прежнему и все больше убеждены, что предлагаемое слияние принесёт убыток акционерам Clariant", - говорится в открытом письме White Tale Holdings к совету директоров швейцарской компании.



White Tale Holdings принадлежит 15.1% Clariant, что делает его крупнейшим акционером компании, сообщают "Вести Финанс".



Как ожидается, в результате слияния выручка объединённой компании могла бы составить $13.2 млрд в год, показатель EBITDA - $2.3 млрд. Синергетический эффект от сделки оценивался в $400 млн в год.



В результате сделки акционеры Clariant должны были получить 52% акций объединённого предприятия, а держатели акций Huntsman - 48%. Планировалось, что объединённая компания будет называться HuntsmanClariant.



Clariant является одной из ведущих компаний в мире по производству специальной химии. Бизнес компании сгруппирован по четырём направлениям деятельности: химия для бытового и промышленного применения, природные ресурсы, катализаторы и каталитические технологии, пластики и покрытия.



Huntsman Corp. - американская химическая компания, образована в 1970 году. Компания является мировым производителем и продавцом химикатов.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"