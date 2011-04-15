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19/09/2017
18:24

Хедж-фонды хотят сорвать сделку Clariant с Huntsman

Группа американских инвесторов пообещала проголосовать против предлагаемого слияния швейцарской химической компании Clariant AG и американской Huntsman Corp., если не будут изучены альтернативы, сообщает MarketWatch.

Это ставит под угрозу сделку, в результате которой может быть создан химический гигант с капитализацией около $14 млрд.

"Мы по-прежнему и все больше убеждены, что предлагаемое слияние принесёт убыток акционерам Clariant", - говорится в открытом письме White Tale Holdings к совету директоров швейцарской компании.

White Tale Holdings принадлежит 15.1% Clariant, что делает его крупнейшим акционером компании, сообщают "Вести Финанс".

Как ожидается, в результате слияния выручка объединённой компании могла бы составить $13.2 млрд в год, показатель EBITDA - $2.3 млрд. Синергетический эффект от сделки оценивался в $400 млн в год.

В результате сделки акционеры Clariant должны были получить 52% акций объединённого предприятия, а держатели акций Huntsman - 48%. Планировалось, что объединённая компания будет называться HuntsmanClariant.

Clariant является одной из ведущих компаний в мире по производству специальной химии. Бизнес компании сгруппирован по четырём направлениям деятельности: химия для бытового и промышленного применения, природные ресурсы, катализаторы и каталитические технологии, пластики и покрытия.

Huntsman Corp. - американская химическая компания, образована в 1970 году. Компания является мировым производителем и продавцом химикатов.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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