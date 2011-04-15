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19/09/2017
18:37

Акционеры Nordgold одобрили выкуп акций по цене $3.45 за штуку

Акционеры Nordgold одобрили выкуп акций компании по цене $3.45 за акцию. Предложение о выкупе действует в отношении 5565988 акций компании, говорится в сообщении Nordgold.

Как сообщалось, 9 марта 2017 года компания приняла решение провести делистинг: её GDR были исключены из официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и прекращено их обращение на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

"Nordgold предложил акционерам четыре возможности продать свои акции компании после делистинга: две возможности после объявления финансовых результатов по итогам полугодий, закончившихся 30 июня 2017 и 2018 года, а также две возможности после объявления финансовых результатов по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 и 2018 годов", - напоминает компания.

NordGold N.V. основана в 2010 году путём реорганизации золотодобывающего дивизиона холдинга "Северсталь". В состав компании входят 8 действующих рудников в четырёх странах: России, Казахстане, Гвинее и Буркина Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Консолидированные запасы компании оцениваются в 23 млн тройских унций золота и 103 млн тройских унций серебра, доказанные запасы золота - 8.9 млн унций.



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