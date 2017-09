Сбербанк может продать VS Bank экс-председателю НБУ С.Тигипко

Сбербанк может продать принадлежащий ему VS Bank экс-председателю Национального банка Украины (НБУ) Сергею Тигипко. Как сообщает "Коммерсант", сделка состоится с высокой степенью вероятности, поскольку к потенциальному покупателю в лице украинского политика и бизнесмена, уже владеющего банками, Сергея Тигипко, у местного регулятора вряд ли возникнут вопросы.



18 сентября НБУ сообщил, что получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения существенного участия в VS Bank в размере 99.9% акций. "Все полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении, — уточнили в НБУ.— Согласно ст. 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности" НБУ рассматривает документы в течение трёх месяцев со дня получения полного пакета".



Руководитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев уточнил, что претендентом на покупку VS Bank является бизнесмен Сергей Тигипко.



Сергей Тигипко на данный момент уже владеет двумя украинскими банками — Таскомбанком и Универсал-банком. Последний господин Тигипко приобрел в конце 2016 года у Eurobank Group. Оба банка входят в топ-30 банков Украины по активам.



VS Bank принадлежит российскому Сбербанку (через Sberbank Europe). Он сопоставим по масштабам бизнеса с банками господина Тигипко (28-е место по активам). Бизнес сосредоточен на Западной Украине, банк зарегистрирован во Львове.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"