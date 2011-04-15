Дайджест газеты "Ведомости" от 20 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 сентября 2017 года.





"НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СЛИШКОМ МНОГО РЕГУЛИРОВАНИЙ, ПРАВИЛ, ТАРИФОВ, КОРРУПЦИИ"





Министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде рассказывает, что мешает работать в России шведскому бизнесу, и объясняет, почему правительство ее страны не боится наплыва беженцев.



Россия не входит в 26 приоритетных стран в стратегии шведского экспорта, рассказала "Ведомостям" министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде незадолго до визита в Москву (13-14 сентября).



С инвестициями тоже сложно. Накопленные российские инвестиции в Швеции в прошлом году выросли более чем на 65% до $225 млн, шведских в России - в 1,5 раза до $3,8 млрд. Однако это результат давнишних достижений. Ведь, по данным ЦБ России, положительное сальдо прямых инвестиций из Швеции сейчас лишь восстанавливается после того, как три года назад ушло в глубокий минус (-$1,2 млрд в 2013 г., +$530 млн в 2016 г.).



Линде намеревалась обсудить с российским коллегой "озабоченности" шведских компаний, с представителями которых, в свою очередь, хотела встретиться в Москве. Министр откровенно говорит, что в ЕС шведским компаниям работать комфортнее, чем в России, где рынок зарегулирован и отягощен коррупцией. У себя на родине шведский бизнес об этом не беспокоится, следует из ее слов: правящая социал-демократическая партия королевства (к ней принадлежит и Линде) примирила шведский социализм с цивилизованным рынком без доминирования государства.





КАК МОТИВИРОВАТЬ ЧИНОВНИКОВ



Должен ли чиновник быть богатым и учить детей за границей?

Широко распространено убеждение, что чиновники, особенно высокопоставленные, должны получать меньше, чем люди, работающие в бизнесе на сопоставимых позициях. Так же популярно мнение, что чиновники не должны лечиться за границей, учить там детей, иметь там недвижимость и делать многие другие вещи, доступные верхнему среднему классу.Люди - существа рациональные, и если они где-то теряют, значит, рассчитывают что-то получить взамен.





СЕРТИФИКАТ ПРОТИВ ДИПЛОМА



Есть ли смысл проходить образовательные онлайн-курсы в бизнес-школах?



С распространением недорогих или вовсе бесплатных образовательных онлайн-курсов студенты бизнес-школ все чаще задают себе вопрос: есть ли в такой учебе экономический смысл?



Такие бизнес-школы, как Wharton School Университета Пенсильвании или Urbana-Champaign College of Business Университета Иллинойса, уже привлекли тысячи студентов на свои бесплатные или недорогие онлайн-аналоги классических программ MBA. Например, Wharton предлагает такие онлайн-курсы, как "Как продать идею" и "Управление персоналом на основе больших данных". Они дали школе дополнительный доход - тогда как общий интерес к классическим программам MBA упал.



Когда-то степень MBA, полученная в одной из лучших школ, действительно служила залогом профессионального успеха". Увы, онлайн-курсы мало помогают в продвижении по службе.





В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДОЛЛАРЫ IPHONE X В РОССИИ ОКАЖЕТСЯ САМЫМ ДОРОГИМ В МИРЕ





Аппарат с минимальной памятью 64 Гб обойдется покупателю более чем в $1390. Это чуть дороже, чем в странах ЕС (около $1376) и Великобритании (около $1338). Но значительно дороже, например, чем в Гонконге ($1099,29) и Канаде ($1080,52). К такому выводу пришел американский Business Insider.



Самые дешевые iPhone X издание нашло в Японии ($1018,81). В США iPhone X будет стоить $999 без учета локальных налогов, которые варьируются от штата к штату от 0% до 9%. Выборочная проверка цен "Ведомостями" на сайтах региональных интернет-магазинов Apple показала, что расчеты Business Insider в целом верны, но для России выяснилась интересная подробность.





АКТИВЫ НОРВЕЖСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СУВЕРЕННОГО ФОНДА ПРЕВЫСИЛИ $1 ТРЛН





Во вторник активы суверенного фонда Норвегии достигли 7,811 трлн крон ($1,001 трлн). "Не думаю, что в мае 1996 г., когда фонд получил первые нефтяные доходы, кто-нибудь мог представить, что когда его активы достигнут $1 трлн", - отмечает гендиректор фонда Ингве Слингстад.



Норвежский суверенный фонд (NBIM) - подразделение Банка Норвегии. Его второе название - Государственный пенсионный фонд Норвегии. "Нефть однажды закончится, но доходы фонда продолжат приносить пользу населению Норвегии", говорится на его сайте.



В 2016 г. половину дохода ему принесли инвестиции, 45% - поступления от продажи нефти и газа, остальное - курсовая разница валют.





ДОЛГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН УДВОИЛСЯ ЗА 10 ЛЕТ. НО ПРИ ЭТОМ ИХ РИСКИ СНИЗИЛИСЬ





Суверенный долг развивающихся стран вырос более чем в два раза с $5,2 трлн в 2007 г. до $11,7 трлн на конец 2016 г., по данным Банка международных расчётов (BIS). Однако их финансовое состояние стало более устойчивым благодаря изменению структуры долга, отмечает организация.



Так, эти государства стали выпускать больше облигаций в национальной валюте и с более длинным сроком погашения. К тому же долг как доля от ВВП вырос только с 41% до 51%, отмечает BIS. Это значительно меньше, чем у развитых стран.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.09.2017