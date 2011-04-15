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20/09/2017
11:16

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 сентября 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 сентября 2017 года

БАНКИ СТАЛИ СЕБЕ ДОРОЖЕ
ЧЕСТНЫЕ ДОХОДЫ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЬШЕ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВЛОЖЕНИЙ

Анализ развития банковского бизнеса в последние два года на фоне значительного количества отозванных лицензий и санаций показал, что у собственников мало альтернатив сомнительным схемам: дивиденды приносят меньше, чем требуется вложений. В результате часть акционеров решает зарабатывать за счет сомнительных операций, другие наращивают кредитование собственных проектов. В итоге, отмечают аналитики, можно ожидать массового ухода с рынка коммерческих банков, еще большего доминирования на нем государственного капитала и серьезного снижения конкуренции.


НА РЫНКЕ УЧАСТИЛИСЬ 5G
СВЯЗЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СОБРАЛИСЬ РАЗВИВАТЬ МТС И "ВЫМПЕЛКОМ"

МТС и "Вымпелком" подали заявки на частоты для развития технологии связи пятого поколения. Как стало известно "Ъ", компании намерены тестировать 5G в опытных зонах в Москве и регионах. Ранее частоты для теста уже получил "МегаФон". В целом участники рынка уже запросили для тестирования 5G более 3 ГГц, что существенно превышает диапазон частот для связи предыдущего поколения.


ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ ВСТРЕТИЛО НЕПОНИМАНИЕ
ГРАЖДАНЕ НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НО НЕДОВОЛЬНЫ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ


По данным РАНХиГС, большинство граждан не понимают целей российской экономической политики и считают, что она неэффективна и требует существенных изменений. При этом в ближайшее время число недовольных вряд ли будет снижаться - по крайней мере текущее состояние экономики не дает для этого оснований. До конца 2017 года, по оценкам Росстата, населению не стоит ждать существенного роста зарплат и доходов.


С ЗЯТЯ АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА ВЗЯТЬ НЕ С ЧЕГО
АРБИТРАЖ НЕ НАШЕЛ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ С НЕГО УЩЕРБА

Как стало известно "Ъ", арбитражный суд Москвы отклонил иск ФГУП "Инженерно-технический центр Минобороны Российской Федерации" к его бывшему руководителю Валерию Пузикову - зятю экс-главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Военные коммерсанты рассчитывали взыскать более 23,6 млн руб., утверждая, что господин Пузиков и сменивший его на посту гендиректора ФГУПа Валерий Седов своими действиями нанесли предприятию крупный ущерб. Арбитраж решил, что данные из постановления следователя, прекратившего уголовное преследование экс-руководителей ФГУПа, на которое и ссылались истцы, являются лишь его "суждениями", а не бесспорным доказательством.


МИРОВАЯ ДЛЯ РАСКАЯВШИХСЯ
ФАС МОЖЕТ СНИЗИТЬ ШТРАФЫ UCL И GLOBAL PORTS

Как выяснил "Ъ", мировое соглашение между UCL Holding Владимира Лисина и ФАС, обвинившей структуры холдинга в злоупотреблении доминирующим положением на рынке перевалки контейнеров, в "высокой степени готовности". Служба готова пойти на мировую и с Global Ports, но группе нужно "признать ошибки" и выполнить предписания. При заключении мировой штраф в 7 млрд руб. для Global Ports может быть снижен до "минимально возможного". В самих компаниях, впрочем, пока сдержанно говорят о перспективах мировых соглашений, в то время как крупнейшая в РФ группа НМТП успешно оспаривает позиции ФАС в суде.


АУДИТ ОБСУДИЛИ В ГОСДУМЕ
ДЕПУТАТЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ К ПОЖЕЛАНИЯМ РЫНКА

Уточнение критериев обязательности аудита, разрешение аудиторам совместительства, появление независимого органа для предотвращения конфликта интересов ЦБ и участников рынка - все эти пожелания отрасли были высказаны вчера будущему регулятору, ЦБ, на круглом столе в Госдуме. Некоторые их них уже нашли поддержку у депутатов. Сам же законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе.


СБЕРБАНК УЕЗЖАЕТ С НИКИТСКОГО БУЛЬВАРА
ГОСБАНК ПРОДАЕТ СВОЙ ОБЪЕКТ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Московский рынок стрит-ритейла стал интересен новым игрокам. Так, Сбербанк продает коммерческую недвижимость общей площадью 4,72 тыс. кв. м на Никитском бульваре. Единственный претендент на покупку - владелица нескольких столичных ресторанов Нурбану Чаудри. Она сможет заплатить за объект стартовую цену, равную чуть более 1 млрд руб.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 18.09.2017
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