Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 сентября 2017 года



БАНКИ СТАЛИ СЕБЕ ДОРОЖЕ

ЧЕСТНЫЕ ДОХОДЫ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЬШЕ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВЛОЖЕНИЙ



Анализ развития банковского бизнеса в последние два года на фоне значительного количества отозванных лицензий и санаций показал, что у собственников мало альтернатив сомнительным схемам: дивиденды приносят меньше, чем требуется вложений. В результате часть акционеров решает зарабатывать за счет сомнительных операций, другие наращивают кредитование собственных проектов. В итоге, отмечают аналитики, можно ожидать массового ухода с рынка коммерческих банков, еще большего доминирования на нем государственного капитала и серьезного снижения конкуренции.





НА РЫНКЕ УЧАСТИЛИСЬ 5G

СВЯЗЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СОБРАЛИСЬ РАЗВИВАТЬ МТС И "ВЫМПЕЛКОМ"



МТС и "Вымпелком" подали заявки на частоты для развития технологии связи пятого поколения. Как стало известно "Ъ", компании намерены тестировать 5G в опытных зонах в Москве и регионах. Ранее частоты для теста уже получил "МегаФон". В целом участники рынка уже запросили для тестирования 5G более 3 ГГц, что существенно превышает диапазон частот для связи предыдущего поколения.





ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ ВСТРЕТИЛО НЕПОНИМАНИЕ

ГРАЖДАНЕ НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, НО НЕДОВОЛЬНЫ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ





По данным РАНХиГС, большинство граждан не понимают целей российской экономической политики и считают, что она неэффективна и требует существенных изменений. При этом в ближайшее время число недовольных вряд ли будет снижаться - по крайней мере текущее состояние экономики не дает для этого оснований. До конца 2017 года, по оценкам Росстата, населению не стоит ждать существенного роста зарплат и доходов.





С ЗЯТЯ АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА ВЗЯТЬ НЕ С ЧЕГО

АРБИТРАЖ НЕ НАШЕЛ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ С НЕГО УЩЕРБА



Как стало известно "Ъ", арбитражный суд Москвы отклонил иск ФГУП "Инженерно-технический центр Минобороны Российской Федерации" к его бывшему руководителю Валерию Пузикову - зятю экс-главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Военные коммерсанты рассчитывали взыскать более 23,6 млн руб., утверждая, что господин Пузиков и сменивший его на посту гендиректора ФГУПа Валерий Седов своими действиями нанесли предприятию крупный ущерб. Арбитраж решил, что данные из постановления следователя, прекратившего уголовное преследование экс-руководителей ФГУПа, на которое и ссылались истцы, являются лишь его "суждениями", а не бесспорным доказательством.





МИРОВАЯ ДЛЯ РАСКАЯВШИХСЯ

ФАС МОЖЕТ СНИЗИТЬ ШТРАФЫ UCL И GLOBAL PORTS



Как выяснил "Ъ", мировое соглашение между UCL Holding Владимира Лисина и ФАС, обвинившей структуры холдинга в злоупотреблении доминирующим положением на рынке перевалки контейнеров, в "высокой степени готовности". Служба готова пойти на мировую и с Global Ports, но группе нужно "признать ошибки" и выполнить предписания. При заключении мировой штраф в 7 млрд руб. для Global Ports может быть снижен до "минимально возможного". В самих компаниях, впрочем, пока сдержанно говорят о перспективах мировых соглашений, в то время как крупнейшая в РФ группа НМТП успешно оспаривает позиции ФАС в суде.





АУДИТ ОБСУДИЛИ В ГОСДУМЕ

ДЕПУТАТЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ К ПОЖЕЛАНИЯМ РЫНКА



Уточнение критериев обязательности аудита, разрешение аудиторам совместительства, появление независимого органа для предотвращения конфликта интересов ЦБ и участников рынка - все эти пожелания отрасли были высказаны вчера будущему регулятору, ЦБ, на круглом столе в Госдуме. Некоторые их них уже нашли поддержку у депутатов. Сам же законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе.





СБЕРБАНК УЕЗЖАЕТ С НИКИТСКОГО БУЛЬВАРА

ГОСБАНК ПРОДАЕТ СВОЙ ОБЪЕКТ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ



Московский рынок стрит-ритейла стал интересен новым игрокам. Так, Сбербанк продает коммерческую недвижимость общей площадью 4,72 тыс. кв. м на Никитском бульваре. Единственный претендент на покупку - владелица нескольких столичных ресторанов Нурбану Чаудри. Она сможет заплатить за объект стартовую цену, равную чуть более 1 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.09.2017