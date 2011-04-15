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20/09/2017
12:40

Moscow Seed Fund и частные инвесторы вложили 12 млн руб. в новый телевизионный стартап

Moscow Seed Fund и частные инвесторы вложили 12 млн руб. в новый телевизионный стартап. Об этом сообщили в пресс-службе Московского фонда содействия развитию венчурных инвестиций (Moscow Seed Fund).

GetShop.TV, платформа, позволяющая зрителям покупать товары прямо с экрана телевизора при помощи пульта, будет запущена до конца 2017 года.

Сейчас технология работает только в онлайн-кинотеатрах, но в IV квартале 2017 года компания впервые запускает технологию для эфирного ТВ на федеральных каналах. Зрители, использующие в качестве приёмного устройства приставки операторов, смогут покупать товары и услуги во время просмотра рекламных роликов или телепрограмм, не вставая с дивана.

Moscow Seed Fund совместно с частными инвесторами вложил 12 млн руб. в новый сервис. "Рынок рекламы в России активно развивается, и появление продукта, который позволяет упростить для пользователя получение желаемого продукта, - хорошая новость для отрасли", - прокомментировал исполнительный директор Moscow Seed Fund Алексей Костров, цитируемый в сообщении.

Разработка технологии началась в августе 2015 года, а в июле 2016 года формат GetShop.TV стал доступен широкой аудитории. С момента запуска компания успела поработать с крупнейшими брендами: Reebok, Skoda, Procter & Gamble, Nissan, Volkswagen, МТС, Volvo, Билайн и многими другими. Результаты проведенных рекламных кампаний показывают, что 3-6% зрителей, увидевших интерактивную рекламу, начинают с ней взаимодействовать, это высокий показатель для телевизионного маркетинга.

Эксперты рекламной индустрии уже высоко оценили новую технологию: GetShop.TV стал победителем профильного конкурса стартапов на рекламном рынке GoToAdTech-2017.


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