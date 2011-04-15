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20/09/2017
11:19

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции

Правительством РФ утверждено Постановление от 15 сентября 2017 года N 1104, регулирующее порядок выдачи субсидий на компенсацию части затрат российских организаций на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом сообщил Минсельхоз.

Субсидии на компенсацию части затрат российских организаций будут предоставляться в случае транспортировки продукции от пунктов отправления, расположенных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей до пунктов назначения в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Подписанным постановлением также определён перечень товарной продукции агропромышленного комплекса, на транспортировку которой будет оказываться государственная поддержка.

Субсидирование транспортных издержек товаропроизводителей будет в том числе способствовать увеличению экспортных поставок отечественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции.



"AK&M" от 20.09.2017
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