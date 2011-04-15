Собственник Бинбанка попросил ЦБ РФ о санации, сообщает газета "Ведомости"

Собственник Бинбанка попросил Банк России рассмотреть возможность санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Центробанка.



"Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время", - пообещал регулятор.



О том, что ЦБ может скоро ввести в Бинбанк временную администрацию и передать его в ФКБС, созданный для санации банков, "Ведомостям" ранее рассказали человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым "Рост банк" и "Бинбанк диджитал", говорят собеседники "Ведомостей".



По данным двух источников, ЦБ может объявить своё решение в четверг.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





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