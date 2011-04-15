Французский автоконцерн Renault выкупил 9.15% акций АвтоВАЗа у японского концерна Nissan в СП Alliance Rostec Auto B.V. (контролирует 64.6% акций ПАО "АвтоВАЗ"). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление Renault.



На конец 2016 года 73.3% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех", 9.15% - у Nissan International Holding B.V. Таким образом, Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа.



В Renault рассказали, что эта сделка никак не отразится на проектах альянса Renault-Nissan, существующих в настоящий момент. В концерне не раскрыли, как сделка повлияет на деятельность АвтоВАЗа, но заметили, что этот шаг является логичным, "частью процесса рекапитализации АвтоВАЗа".



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа в 2016 году снизились на 1% до 266.296 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2015 годом, доля на рынке РФ составила 20% (+2.2 п.п.).



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократился в 6.13 раза до 4.413 млрд руб. с 27.037 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 17.62% до 102.485 млрд руб. с 87.13 млрд руб., убыток от основной деятельности уменьшился в 142 раза до 194 млн руб. с 27.562 млрд руб., убыток до налогообложения - в 7.18 раза до 4.242 млрд руб. с 30.461 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2017 года уменьшился в 2.19 раза до 6.597 млрд руб. с 14.459 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.64% до 104.164 млрд руб. с 89.306 млрд руб., убыток от продаж сократился в 5.26 раза до 1.894 млрд руб. с 9.968 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.08 раза до 7.283 млрд руб. с 15.176 млрд руб.







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