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20/09/2017
12:43

Нафтогаз подал иск в суд Гааги с требованием к РФ возместить $5 млрд за активы в Крыму

Компания "Нафтогаз" подала исковое заявление с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

Вынесение трибуналом решения по делу запланировано до конца 2018 года.

В октябре 2016 года Нафтогаз и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известной как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе Нафтогаз привлёк международную юридическую компанию Covington&Burling LLP.

После воссоединения Крыма с Россией украинскими компаниями подано уже семь исков по защите инвестиций, в частности, "Укрнафтой", Ощадбанком, Игорем Коломойским и Аэропортом "Бельбек", ПриватБанком, ООО "Лугзор", компанией "Стабил" и ООО "Эверест".


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