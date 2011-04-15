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20/09/2017
12:53

Росатом и Казахстан подписали документы в области сотрудничества в атомной сфере

Гендиректор госкорпорации "Росатом" А.Лихачёв и министр энергетики Республики Казахстан К.Бозумбаев подписали два документа в области сотрудничества в атомной сфере. Как сообщает пресс-служба Росатома, подписание состоялось 19 сентября в Вене в рамках 61-й сессии Генконференции МАГАТЭ.

Первым был подписан протокол к соглашению между Правительством Казахстана и Правительством РФ о сотрудничестве и взаимных расчётах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года.

Этим документом оформляется успешное завершение реализации крупнейшего в истории человечества разоруженческого проекта. В результате около 500 т оружейного урана, извлечённого из ядерных боеприпасов, которые в своё время были размещены на территории России и Казахстана, были переведены из оружейного в гражданское качество. В протоколе определены конкретные процедуры, связанные с урегулированием взаимных расчётов по этому проекту.

Вторым подписанным документом стало соглашение между Правительством РФ и Правительством Казахстана о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере. Актуальность этого документа определяется исторически сложившимся потенциалом взаимодействия атомных энергопромышленных и научных комплексов России и Казахстана.

Соглашение призвано обеспечить условия для перевода на качественно новый уровень российско-казахстанского научно-технического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.

Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.

"AK&M" от 20.09.2017
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