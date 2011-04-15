Nasdaq завершила приобретение Sybenetix, ведущей компании в сфере изучения рынка на основе поведенческого анализа, когнитивных вычислений и экспертного опыта в области финансовых рынков. Об этом говорится в сообщении Nasdaq.



Сумма сделки не раскрывается. Для приобретения Nasdaq использовала наличные денежные средства. Соответствующее соглашение было подписано 25 июля 2017 года.



Как ожидается, покупка Sybenetix не окажет существенного влияния на долговую нагрузку и стратегию возврата капитала Nasdaq, но принесёт высокую прибыль на инвестированный капитал.



Сделка позволит Nasdaq укрепить позиции в сегменте изучения рынка и стать ведущим поставщиком соответствующих услуг потребителям, обеспечит возможности для более полного внедрения и применения технологий, основанных на изучении поведенческих особенностей, отмечается в сообщении.



Технология, разработанная Sybenetix, позволяет решить ключевые проблемы управляющих компаний, связанные с изучением рынка.



Добавление Sybenetix в портфель решений Nasdaq по управлению рисками и изучению рынка, куда также входят технологии SMARTS и TradeGuard, даст Nasdaq возможность предложить специалистам по корпоративному контролю инвесторов на глобальных рынках капитала более технологичные и информативные решения, которые им требуются для защиты интересов своих компаний.



Nasdaq - ведущий глобальный поставщик решений в области трейдинга, клиринга, биржевых технологий, листинга, а также информационных услуг.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"