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20/09/2017
13:43

Шведский телеком-холдинг Telia продал 7.2% долю в Turkcell

Компания Sonera Holding BV, входящая в шведский холдинг Telia, продала принадлежащие ей напрямую 153.5 млн акций (7.2% долю) в турецком телеком-операторе Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Об этом сообщает турецкий новостной портал Daily Sabah.

Сумма сделки составила 1.8 млрд турецких лир ($520 млн).
Согласно заявлению, опубликованному Turkcell на турецком портале раскрытия информации KAP, Telia, владеющая 7% долей в компании, решила продать примерно 153.5 млн акций (что соответствует 7% выпущенных акций Turkcell) иностранным инвестиционным организациям.

По словам главного управляющего Telia Sonera Йохана Деннелинда, после завершения сделки Telia сохраняет косвенное владение 24% акций в турецкой компании, оставаясь крупнейшим акционером Turkcell с экономической точки зрения.

Ранее, в мае 2017 года, Telia продала 155 млн акций (около 7%) Turkcell иностранным инвесторам. Обе сделки соответствуют стратегии шведского холдинга по сосредоточению усилий на развитии бизнеса в Северной Европе и странах Балтии, отмечается в сообщении.


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