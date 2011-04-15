Председателем совета директоров Бинбанка избран Микаил Шишханов

Совет директоров Бинбанка принял решение избрать своим председателем Микаила Шишханова. Об этом говорится в сообщении банка.



Микаил Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка.



"Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель – при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьёзнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке. Я глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года возглавить совет директоров Бинбанка. Пакет мер, предпринятых М.Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение Бинбанком ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и, в первую очередь, на защиту интересов вкладчиков. Однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмов оздоровления банка. В связи с этим я принял решение возглавить совет директоров Бинбанка. Уверен, совместные действия регулятора и команды Бинбанка позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов", – комментирует акционер Бинбанка Микаил Шишханов.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.







"AK&M" от 20.09.2017