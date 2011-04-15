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20/09/2017
15:59

Экспорт автомобилей Toyota российского производства за 8 месяцев 2017 года превысил результат предыдущего года

Экспорт автомобилей Toyota российского производства за 8 месяцев 2017 года превысил предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Toyota.

За 8 месяцев 2017 года на экспорт было поставлено 3876 автомобилей Toyota российского производства, что на 170 единиц больше результата 12 месяцев 2016 года (3706 автомобилей).

Значительный рост экспорта обусловлен как стартом производства Toyota RAV4 в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге, так и растущим спросом на Toyota Camry на рынках Белоруссии и Казахстана.

Так, для рынка Казахстана на заводе Тойота в Санкт-Петербурге с января по август было произведено 3533 автомобиля, среди которых 2555 пришлось на Toyota Camry и 978 – на Toyota RAV4. Для Республики Беларусь предприятие произвело 343 автомобиля, в том числе 127 Toyota Camry и 216 Toyota RAV4.

Всего за 8 месяцев 2017 года производство автомобилей на заводе Тойота в Санкт-Петербурге увеличилось более чем в два раза и составило 44493 единицы.

"AK&M" от 20.09.2017
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