ЦБ РФ предоставит Бинбанку средства для поддержания ликвидности. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



"Банк России принял решение о предоставлении ПАО "Бинбанк" средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации", — говорится в сообщении.



Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ может ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





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