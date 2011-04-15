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20/09/2017
16:08

Инфляция в РФ с 12 по 18 сентября была нулевой, с начала года составила 1.7%

Инфляция в РФ с 12 по 18 сентября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 0.8%, масло сливочное, молоко, сметана, рис и пшено - на 0.2-0.3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2.1%, крупу гречневую - на 1%, масло подсолнечное - на 0.3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук и морковь - 2.7-4.6%, яблоки - 1.9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2.1% и 1.6% соответственно.

Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0.1%.


"AK&M" от 20.09.2017
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