Госсовет Крыма утвердил приватизацию завода шампанских вин "Новый свет". Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.



В настоящее время предприятие производит порядка 1.5 млн бутылок классического шампанского в год, при этом в советское время этот показатель составлял 2.3 млн бутылок при плановых мощностях завода в 3.6 млн бутылок в год. Общая сумма прибыли предприятия в 2016 году составила 202 млн руб., из которых большая часть средств ушла на уплату налогов и выплату дивидендов.



Комментируя целесообразность приватизации завода, глава парламента Владимир Константинов отметил, что для развития предприятия необходимо привлечение серьёзных инвестиций. На данный момент на заводе отмечается высокий уровень износа основных средств предприятия – 60%.



"Приватизация позволит провести техническое переоснащение предприятия, освоить новые технологии, обеспечить рост объёмов производства, а следовательно, приведёт к увеличению объёмов налоговых поступлений и отчислений в бюджеты всех уровней. Предлагается при приватизации акций данного акционерного общества считать целесообразным способ приватизации – продажу государственного имущества на конкурсе", - сказал он.



При этом в соответствии с требованиями исполнительных органов власти, потенциальный инвестор возьмёт на себя обязательства по сохранению существующего числа рабочих мест и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.





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