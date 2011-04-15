Госсовет Крыма дополнил перечень объектов, подлежащих приватизации в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.



В перечень внесены государственные унитарные предприятия: "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтелеком", "Крымтехнологии", "Издательство и типография "Таврида", приватизация которых предусматривается путём преобразования указанных предприятий в хозяйственные общества.



"Проведение процедуры приватизации данных предприятий позволит создать более конкурентный инструмент по влиянию на формирование цен на социально значимые продукты – муку и хлебобулочные изделия, улучшить финансовые результаты деятельности предприятий, увеличить отчисления от прибыли, дадут возможность привлечь инвестиции для обновления основных средств и их технологического переоснащения", - отметил глава Госсовета Владимир Константинов.





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