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20/09/2017
17:23

Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности

Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.

Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлёк дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.

В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объём наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.




"AK&M" от 20.09.2017
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