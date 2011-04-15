Дайджест газеты "Ведомости" от 21 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 сентября 2017 года.





РАСКАЧАТЬ СТРАНУ НА ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ



После президентских выборов чиновники хотят развернуть массовое инфраструктурное строительство. Частным инвесторам обещают максимум комфорта.



Минэкономразвития разработало дорожную карту инфраструктурной ипотеки - ее обещал президент Владимир Путин на Петербургском форуме. Два федеральных чиновника, разрабатывавших карту, описали "Ведомостям" основные пути развития: 18 мер, которые должны максимально снизить риски и издержки инвесторов. России остро не хватает инфраструктуры: например, в России чуть более 5000 км дорог высших технических категорий, в Китае - 125 000 км.





НОВЫЙ ГОД БУДЕТ НЕ ХУЖЕ ПРОШЛОГО



Ранние продажи новогодних туров не разочаровали туроператоров: спрос как минимум находится на прошлогоднем уровне, а у некоторых - заметно выше.



Спрос на новогодние туристические поездки пока на уровне прошлого года, глубина бронирований такая же, рассказала "Ведомостям" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Если весной количество ранних бронирований выросло в разы, напоминает Ломидзе, то сейчас такого ажиотажа нет: во многом виноваты курсы валют, по отношению к которым рубль снова начал ослабевать.



На Новый год россияне в основном выбирают пляжный и горнолыжный отдых. Почти 70% туристов предпочитают на Новый год поехать в Юго-Восточную Азию.





"СИСТЕМА" И "РОСНАНО" ПЕЧАТАЮТ ДОМ



Первую инвестицию совместный фонд АФК "Система" и "Роснано" сделает в производителя трехмерных принтеров, который уже напечатал дом в Подмосковье.



Фонд Rusnano Sistema Sicar (организован АФК "Система" и "Роснано") совершил первую инвестицию - в российского производителя строительных трехмерных принтеров Apis Cor. Фонд вложит в компанию до $6 млн, точные сумму и долю в уставном капитале стороны не раскрывают.



Трехмерная печать - технология, с помощью которой изделие по цифровой модели "выращивается" специальным принтером из исходного материала. Apis Cor разработала мобильный трехмерный принтер, способный печатать из бетона здания высотой до трех этажей.



В 2018 г. печать зданий станет на 19% дешевле строительства из привычных пеноблоков. Один дом принтер производства Apis Cor в феврале этого года уже напечатал - в подмосковном Ступине.





ИНОМАРКИ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ



Цены на иномарки с января могут вырасти. Минфин заложил в проект бюджета на следующий год индексацию утилизационного сбора на автомобили.



С 1 января 2018 г. на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг. "Ведомости" ознакомились с документом.



Это принесет федеральному бюджету в 2018 г. дополнительно более 28 млрд руб.





"РОСНЕФТЕГАЗ" СОБРАЛ НЕФТЕСЕРВИСЫ



Госкомпания получила последний актив, который был нужен для создания крупной нефтесервисной компании.



Игорь Сечин предлагал консолидировать на базе "Роснефтегаза" государственные нефтесервисные активы еще в 2012 г., когда был вице-премьером, - чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, создать условия для инвестиций и сохранить рабочие места, говорили источники "Ведомостей".



В 2015 г. Путин подписал указ об увеличении уставного капитала "Роснефтегаза" и о передаче в порядке оплаты новых акций долей в 13 нефтегазовых предприятиях. Передать все предприятия "Роснефтегазу" (его основные активы - 50% плюс 1 акция "Роснефти" и 10,97% "Газпрома") надо было за 9 месяцев, но процесс затянулся.





РАЗЖАТЬ ЗАРПЛАТУ



В российских компаниях новичков часто нанимают на более высокие зарплаты, чем у давно работающих сотрудников, которым жалованье долго не индексировали. Из-за этого явления - компрессии зарплат - наниматели теряют лучших людей.



Зарплаты сотрудников со схожими обязанностями в России различаются на 83%. Больше двух третей россиян на схожих должностях в одной компании получают существенно различающуюся зарплату. На разницу влияет в первую очередь стаж работы в компании.



В нашей стране чем больше стаж работы человека в компании, тем вероятнее, что его зарплата будет ниже, чем у новичка. Индексация зарплат не поспевает за рынком труда. Люди, работающие в компании 1-2 года, получают в среднем на 30% больше, чем сотрудники со стажем более 3 лет на тех же должностях.





БЫТЬ ТРУДОГОЛИКОМ НЕ ВРЕДНО



Трудоголизм не всегда угрожает здоровью: переработки безвредны, если человек действительно любит свою работу, выяснили исследователи .



Для тех, кто любит свое дело, быть трудоголиком не так уж вредно для здоровья, показало недавнее исследование. Сам термин "трудоголизм" подразумевает ущерб, наносимый физическому и психическому здоровью, а психолог Уэйн Оутс, который ввел это слово в оборот почти 50 лет назад, сравнивал это состояние с зависимостью от химических веществ. До сих пор не существовало убедительных исследований по проблеме трудоголизма, отчасти потому, что настоящую зависимость трудно отличить от последствий обычных переработок.



Авторы исследования, опубликованного в последнем выпуске журнала Academy of Management Discoveries, не только обнаружили разницу в последствиях для здоровья тех, кто просто много работает, и тех, для кого переработки являются манией. Исследователи также выявили отличия между теми трудоголиками, которые любят свою работу, и теми, которые нет.





"ИНТЕРНЕТ НЕ ВРАГ РАДИО"



Роман Емельянов, генеральный директор "Европейской медиагруппы" .

Роман Емельянов возглавил "Европейскую медиагруппу" больше года назад. Начал свою карьеру Емельянов с ведущего радиостанции "Авторадио" ипочти восемь лет он был программным директором "Русского радио". Но в 2015 г., после покупки "Русской медиагруппы" продюсером группы "Земляне" Владимиром Киселевым, он ушел из холдинга. После чего он был назначен генеральным продюсером "Нового радио", через год владельцы "Нового радио" выкупили долю в ЕМГ.



В интервью "Ведомостям" Емельянов рассказал о том, как можно построить радийную сеть практически "с нуля", зачем нужно объединять два радиохолдинга "Новое радио" и ЕМГ, о том, как он написал гимн футбольного клуба "Спартак", попал в книгу рекордов Гиннеса, и почему нельзя доверять рейтингам iTunes и Youtube.





APPLE WATCH ПОДЕШЕВЕЛИ



Apple снизила цены на умные часы в России примерно на 10% - компании через суд удалось добиться обнуления ввозных пошлин на эти устройства.



Apple Watch Series 3, представленные 12 сентября 2017 г., подешевели в российском интернет-магазине компании. Часы с диагональю дисплея 38 мм и 42 мм должны были стоить 27 490 руб. и 29 990 руб. Но сегодня ценники снизились до 24 990 руб. и 26 990 руб. Подешевели и часы первого поколения Apple Watch Series 1. Модель с меньшим размером дисплея стоит 18 490 руб. вместо 20 499 руб., с большим - 20 990 руб. вместо 22 990 руб. В среднем снижение составило около 10%.



Apple Series 2, вышедшие в 2016 г., исчезли из интернет-магазина Apple сразу после анонса третьего поколения часов.



Apple Watch третей серии (в версии, поддерживающей GPS и WiFi) должны появиться в продаже в России 29 сентября, вместе с новыми iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Источники "Ведомостей" отмечают, что цены на Apple Watch в России снизились после того, как Apple удалось оспорить вынесенное в конце 2015 г. Центральным таможенным управлением ФТС России решение, приравнявшее умные часы к обычным. Ранее таможня считала их устройствам для передачи голоса и данных и ставка ввозной пошлины на них была нулевой, а после переквалификации Apple Watch в обычные часы выросла до 10%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.09.2017