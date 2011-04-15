Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 сентября 2017 года



ОПЕРАТОРЫ ПЕРЕКРЫЛИ ГРАНИЦУ

РОСКОМНАДЗОР ПОДСЧИТАЛ НАРУШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СОТОВЫХ КОМПАНИЙ



С начала года Роскомнадзор зафиксировал 403 нарушения соглашений об использовании радиочастотных полос на приграничных территориях иностранными операторами связи. Как и в прошлом году, основными нарушителями были финские и китайские компании. Абонентам на таких территориях это может грозить неожиданными списаниями средств из-за перехода в роуминг.





ПОКА ЕЩЕ БОГАТЫ

ПО ОЦЕНКАМ BCG, РОССИЯ СНИЖАЕТ СПОСОБНОСТЬ ПРЕВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ В БЛАГОСОСТОЯНИЕ





Экономика России относительно слабее, чем страны мира в среднем, трансформирует рост ВВП и уровень ВВП на душу населения в показатели, характеризующие благосостояние. По этим показателям она находится в одной из двух больших групп благополучных стран, демонстрирующих слабый прогресс в росте благосостояния,- таковы основные выводы исследования BCG, оценивающего эффект трансформации с 2012 года по собственной методике. Специфическая российская проблема - качество госуправления. При сохранении его на нынешнем уровне при более высоком уровне ВВП экономика РФ по благосостоянию населения вполне может уступать странам третьего мира.





ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ИСХОД

КОМАНДА СЕРГЕЯ ФРИДИНСКОГО ПОКИДАЕТ ГЛАВНУЮ ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ



"Ъ" стало известно о масштабных организационно-кадровых изменениях, произошедших в Главной военной прокуратуре. Ведомство покинули первый заместитель главного военного прокурора Андрей Никулищин, занимавший эту должность последние шесть лет, заместитель Александр Арутюнян, а также руководители трех управлений. Предполагается, что их заменят как выдвиженцы из самой ГВП, так и проявившие себя прокурорские начальники из регионов. Среди последних называется прокурор Тихоокеанского флота Сергей Скребец.





У ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ НАШЕЛСЯ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

СОВЛАДЕЛИЦУ "РУССКОГО ПРОДУКТА" ПРОВЕРЯЮТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ФИНАНСИРОВАНИЮ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ





Как стало известно "Ъ", следователи СКР при поддержке спецназа Росгвардии провели вчера серию обысков у Ольги Миримской - совладелицы банка БКФ и компании "Русский продукт". Известную предпринимательницу подозревают в даче взятки и проверяют на причастность к финансированию экстремистской деятельности. Ранее у помощницы госпожи Миримской изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов "Правый сектор". Представители госпожи Миримской утверждают, что документ был подброшен, а информацию на сайте "Правого сектора" разместили ее враги.





ДИВИДЕНДЫ ДЕЛЯТ ПО КЛАССАМ

В РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПЛАТАМ ГОСКОМПАНИЙ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ



Акционерные общества с госучастием в скором времени могут получить новые рекомендации по выплате дивидендов. Сейчас они едины для всех обществ, но по предложению экспертов подходы будут различаться для компаний с разным дивидендным потенциалом. Однако участникам совещания в Росимуществе пока не удалось договориться о фиксации размера дивидендных выплат (сейчас 50% от чистой прибыли) в документе.





МОРСКИЕ ПАРОМЫ СПУСКАЮТ В РЕКУ

ЗАКАЗ НА 14 МЛРД РУБ. МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НЕВСКИЙ ССЗ



Как выяснил "Ъ", три новых парома для железнодорожной переправы Усть-Луга-Балтийск стоимостью более 14 млрд руб. могут быть построены в Ленинградской области на частном Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Эксперты и источники "Ъ" на рынке отмечают, что преимущества завода - в географическом положении, опыте работы и заявленной цене. Конкурентами могли бы выступить верфи государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Но они уже получили без конкурса заказ, на который претендовал и Невский завод, и новый контракт, судя по всему, уступят без серьезной борьбы.





ДЛЯ ОАО РЖД ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЙ ТАРИФ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ВАГОНОВ ОПАСАЮТСЯ РОСТА СВОИХ РАСХОДОВ



Как выяснил "Ъ", комитет Госдумы по транспорту одобрил поправки к уставу железнодорожного транспорта, которые, как считают на рынке, могут создать дополнительный источник доходов для ОАО РЖД. Речь идет о том, что операторы должны будут отдельно оплачивать отцепку и транспортировку вагонов в ремонт. Операторы опасаются, что ОАО РЖД, которое само принимает решение об отцепке и решает, кто виноват, будет перекладывать все расходы на владельцев вагонов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 21.09.2017