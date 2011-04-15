Аэрофлот-Финанс завершил сделку по продаже 4.84% акций Аэрофлота за 9.8 млрд руб.

ООО "Аэрофлот-Финанс" (100-процентная "дочка" ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии") 20 сентября успешно завершило сделку по продаже квазиказначейского пакета акций Аэрофлота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аэрофлота.



Всего в рамках сделки инвесторам было предложено 53716189 акций, что составляет 4.84% уставного капитала авиакомпании. Предложенный пакет акций был реализован в полном размере.



Среди покупателей были широко представлены как международные инвесторы из Великобритании и континентальной Европы, так и российские инвестиционные фонды.



Цена предложения, которая определялась на основе собранной книги заявок, составила 182 руб. за одну акцию, что соответствует дисконту в размере около 4.2% к цене закрытия торгов в день запуска сделки. Общие поступления от продажи составили около 9.8 млрд руб. После реализации предложения доля акций Аэрофлота в свободном обращении составит 45.8%.



По словам замгендиректора по коммерции и финансам Аэрофлота Шамиля Курмашова, размещение квазиказначейского пакета акций имело несколько задач - привлечение денежных средств для общекорпоративных целей, увеличение количества акций в свободном обращении и соответствующее повышение ликвидности вторичного рынка ценных бумаг, а также дальнейшее улучшение качества корпоративного управления.



"Число полученных банками заявок на приобретение акций Аэрофлота значительно превзошло наши ожидания. Мы были рады видеть внимание и интерес международных и российских инвесторов к нашей инвестиционной истории. Среди тех, кто подал заявки на приобретение акций, были как наши текущие институциональные инвесторы - акционеры компании, так и фонды, которые впервые изъявили желание войти в капитал. Устойчивый спрос и переподписанная книга заявок подтверждают привлекательность компании для инвесторов и веру инвестиционного сообщества в наши планы и долгосрочные перспективы группы "Аэрофлот", - отметил Ш.Курмашов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-июле 2017 года вырос на 14.3% до 18.546 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб. с 2.467 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.93% до 234.86 млрд руб. с 223.824 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 3.02 раза до 7.697 млрд руб. с 23.25 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.57% до 5.537 млрд руб. с 8.211 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.7% до 15.403 млрд руб. с 30.035 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6.8 п.п. до 6.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб. с 8.014 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.08% до 198.187 млрд руб. со 194.15 млрд руб., убыток от продаж - в 5.72 раза до 10.233 млрд руб. с 1.788 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 5.75 раза до 2.092 млрд руб. с 12.028 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"