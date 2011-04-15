Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/09/2017
11:35

Fortum может стать основным акционером Uniper

Корпорация Fortum опубликовала заявление по поводу статьи Bloomberg о потенциальной сделке в отношении доли E.ON SE в компании Uniper SE.

Как отмечается в сообщении, Fortum находится в завершающей стадии переговоров с E.ON относительно 46.65% доли в немецкой энергетической компании Uniper, принадлежащей E.ON. В настоящее время E.ON согласовывает определённые вопросы в отношении данных переговоров с властями. Заключение какого-либо соглашения между сторонами возможно при одобрении его в компаниях. Кроме того, переговоры могут и не завершиться заключением соглашения, подчёркивается в сообщении.

При достижении соглашения между Fortum и E.ON, Fortum сделает добровольное публичное предложение по приобретению всем акционерам Uniper в соответствии с законом Германии о приобретении ценных бумаг и поглощениях обществ. E.ON может предложить 46.65% долю в компании к выкупу в начале 2018 года.

В случае такого предложения со стороны Fortum, акционеры Uniper, включая E.ON, получат 22 евро за одну акцию. Таким образом, в рамках потенциальной оферты 46.65% доля E.ON в Uniper оценена приблизительно в 3.76 млрд евро, а 100% акций в обращении - в 8.05 млрд евро.

Порог минимального принятия для признания оферты состоявшейся не установлен. Любая оферта подлежит согласованию с контролирующми органами.

Ранее Fortum предлагала руководству Uniper полную интеграцию бизнеса, с обязательством защиты интересов ключевых акционеров Uniper. Однако Uniper предпочла вариант самостоятельного развития бизнеса.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100