Fortum может стать основным акционером Uniper

Корпорация Fortum опубликовала заявление по поводу статьи Bloomberg о потенциальной сделке в отношении доли E.ON SE в компании Uniper SE.



Как отмечается в сообщении, Fortum находится в завершающей стадии переговоров с E.ON относительно 46.65% доли в немецкой энергетической компании Uniper, принадлежащей E.ON. В настоящее время E.ON согласовывает определённые вопросы в отношении данных переговоров с властями. Заключение какого-либо соглашения между сторонами возможно при одобрении его в компаниях. Кроме того, переговоры могут и не завершиться заключением соглашения, подчёркивается в сообщении.



При достижении соглашения между Fortum и E.ON, Fortum сделает добровольное публичное предложение по приобретению всем акционерам Uniper в соответствии с законом Германии о приобретении ценных бумаг и поглощениях обществ. E.ON может предложить 46.65% долю в компании к выкупу в начале 2018 года.



В случае такого предложения со стороны Fortum, акционеры Uniper, включая E.ON, получат 22 евро за одну акцию. Таким образом, в рамках потенциальной оферты 46.65% доля E.ON в Uniper оценена приблизительно в 3.76 млрд евро, а 100% акций в обращении - в 8.05 млрд евро.



Порог минимального принятия для признания оферты состоявшейся не установлен. Любая оферта подлежит согласованию с контролирующми органами.



Ранее Fortum предлагала руководству Uniper полную интеграцию бизнеса, с обязательством защиты интересов ключевых акционеров Uniper. Однако Uniper предпочла вариант самостоятельного развития бизнеса.





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