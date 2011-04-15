ЦБ РФ станет основным инвестором Бинбанка и "Рост Банка"

ЦБ РФ принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка "Рост Банка", сообщается на сайте регулятора.



В рамках данных мер планируется участие ЦБ РФ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банков.



Бинбанк и "Рост Банк", а также иные банки группы — АО "Бинбанк диджитал" (Москва) и АО "Уралприватбанк" (Екатеринбург) — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.



Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.



Приказом Банка России назначена временная администрация по управлению Бинбанком и "Рост Банком". В состав временных администраций банков вошли сотрудники ЦБ РФ и ООО "УК ФКБС".



ПАО "Бинбанк" создано 6 марта 1991 года. Банк занимает 8 место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.



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