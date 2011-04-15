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21/09/2017
12:20

ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал"

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал", который по величине активов занимал 495 место в банковской системе Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ООО КБ "Арсенал" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, деятельность КБ "Арсенал" характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.

В КБ "Арсенал" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ "Арсенал" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.

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