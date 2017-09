A.P. Moller Holding приобретёт Maersk Tankers за $1.171 млрд

Компания A.P. Moller - Maersk заключила соглашение о продаже Maersk Tankers A/S (Maersk Tankers) компании APMH Invest A/S, дочерней структуре A.P. Moller Holding A/S. Об этом говорится в сообщении Maersk.



Сумма сделки составит $1.171 млрд, оплата будет произведена денежными средствами.



Конечная сумма оплаты зависит от динамики рынка танкеров-продуктовозов и может увеличиться при улучшении конъюнктуры данного сегмента до конца 2019 года.



Доходы от сделки будут использованы для уменьшения долговой нагрузки.



Maersk Tankers, действующая в составе A.P. Moller - Maersk с 1928 года, является одним из крупнейших в мире операторов по перевозке продуктов нефтепереработки. Флот компании состоит из 161 танкеров-продуктовозов, из них 80 непосредственно принадлежащих компании.



Продажа Maersk Tankers является частью стратегии отделения нефтяного бизнеса от A.P. Moller - Maersk.



A.P. Moller Holding объявила о планах создания консорциума собственников танкерного флота Maersk, в который также войдут войдёт глобальный трейдер Mitsui & Co. Ltd. и другие потенциальные партнёры. При этом A.P. Moller Holding станет основным акционером консорциума.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"