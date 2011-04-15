Группа "Онэксим" продала 100% долю в компании "Сноб Медиа"

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова объявила о завершении сделки по продаже 100% долей в ООО "Сноб Медиа". Покупателем выступила Марина Геворкян, работающая в компании с 2009 года и занимающая с 2012 года пост генерального директора ООО "Сноб Медиа", сообщается на сайте Онэксима.



"Группа "Онэксим" в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить своё участие в российских медиа-активах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своём сегменте рынка", — заявил генеральный директор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов.



Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

В июне Михаил Прохоров продал медиахолдинг РБК: актив перешёл к Григорию Берёзкину.



Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.



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