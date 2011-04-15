В.Марченко назначен вице-президентом АЛРОСА

Владимир Марченко назначен вице-президентом АЛРОСА. На этой должности он будет курировать деятельность компании в Африке. До прихода в АЛРОСА Владимир Марченко занимал должность президента компании Pan African Metals Corporation, говорится в сообщении АЛРОСА.



В.Марченко родился 21 июля 1970 года в городе Новошахтинск Ростовской области. Окончил Восточный факультет Военного Краснознаменного Института по специальности "Иностранные языки" и обучение по программе MBA International Institute of Management.



"АЛРОСА активно развивает деятельность на африканском континенте. Компания уже достигла договорённостей об увеличении доли в горнорудном обществе "Катока" в Анголе и планирует участвовать в разработке нового крупного ангольского месторождения "Луаше". Кроме того, АЛРОСА активно участвует в геологоразведочных работах в Анголе и Ботсване, и мы считаем, что у стран юга Африки есть большой потенциал для открытия новых месторождений", - сказал президент АЛРОСА Сергей Иванов.



На сегодняшний АЛРОСА является соучредителем горнорудного общества "Катока", имея долю в уставном капитале 32.8%, и до конца года увеличит её до 41%. ГРО "Катока" добывает алмазы на трубке Catoca, четвёртой в мире по размерам. Через ГРО "Катока" АЛРОСА также планирует участвовать в разработке концессии "Луаше" (трубка "Луеле"), которая также претендует на звание одной из крупнейших в мире. Кроме того, АЛРОСА и Национальное алмазодобывающее предприятие Республики Ангола ENDIAMA E.P. с 2014 года проводят геологоразведочные работы в Анголе в рамках совместного предприятия.



Республика Ботсвана является вторым приоритетным направлением для АЛРОСА. В Ботсване работает компания Sunland Minerals, представляющая собой СП АЛРОСА и британской Botswana Diamonds, имеющей большой опыт работы в республике. В настоящее время проводятся совместные поисковые работы на четырех площадях с целью выявления коренных месторождений алмазов.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 21.09.2017