Бинбанк продолжает работать в обычном режиме, Е.Давыдович

Банк России сообщил о своём согласии на финансовое оздоровление Бинбанка. Это означает, что со стороны ЦБ банку будет оказана полная поддержка - и управленческая, и финансовая. Об этом заявил председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович, говорится в сообщении банка.



Он подчеркнул, что у клиентов банка нет оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады.



"Мы уже говорили о том, что для удобства клиентов в ближайшие дни наши офисы по всей России работают на два часа дольше. Мы продлили режим работы специально для того, чтобы каждый клиент при желании мог прийти в отделение, задать интересующие вопросы, совершить необходимые операции. При этом ещё раз подчеркну, что благодаря поддержке ЦБ РФ обеспечена бесперебойная работа банка, средств достаточно для исполнения всех наших обязательств. Таким образом, нет никакой необходимости снимать вклады досрочно, теряя при этом начисленные проценты", - заявил Е.Давыдович.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





"AK&M" от 21.09.2017