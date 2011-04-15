Fitch подтвердило рейтинги четырёх российских региональных банков

Fitch Ratings 20 сентября 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Челиндбанка и Банка Аверс на уровне "BB-", а также Примсоцбанка и банка "Левобережный" на уровне "B+". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



РДЭ рассматриваемых банков обусловлены их самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в рейтингах устойчивости. Рейтинги устойчивости принимают во внимание ограниченные клиентские базы банков (хотя их позиции на соответствующих региональных рынках являются заметными), существенные уровни концентрации в результате их относительно небольшого размера и относительно высокорисковую операционную среду в России. В то же время рейтинги также учитывают в целом хорошие финансовые показатели банков, на что указывают достаточная капитализация, приемлемые качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность. Более высокие рейтинги Челиндбанка и Банка Аверс отражают их более сильную капитализацию, более широкую региональную клиентскую базу (у Челиндбанка) и более низкие уровни аппетита к рискам и обесценения кредитов (у Банка Аверс), подчеркивает Fitch.



"Стабильный" прогноз по рейтингам банков отражает ожидания Fitch, что они смогут сохранить свои показатели деятельности в краткосрочной-среднесрочной перспективе, несмотря на по-прежнему умеренный экономический рост и потенциальное давление на маржу ввиду постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Финансовое состояние банков в период экономического спада поддерживалось их умеренным аппетитом к рискам и существенной прибыльностью до обесценения кредитов, при этом подушки капитала предоставляют дополнительный запас прочности для покрытия потерь по кредитам. Риски ликвидности являются ограниченными с учетом стабильности депозитов, существенного запаса ликвидности и незначительных потребностей в рефинансировании.



ПАО "Челиндбанк" (Челябинск) - универсальная кредитная организация. На 1 апреля 2017 года активы банка по РСБУ составили 43.8 млрд руб., собственные средства - 7.8 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2017 года - 386.5 млн руб.



ООО Банк "Аверс" (Казань) специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, МБК, операциях с ценными бумагами. Деятельность банка сосредоточена в Республике Татарстан. На На 1 апреля 2017 года чистые активы банка по РСБУ составили 127.4 млрд руб., собственные средства - 21.7 млрд руб., прибыль после налогообложения I квартал 2017 года - 475.2 млн руб.



ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" (Владивосток) образовано в 1994 году и специализируется на кредитовании физ- и юрлиц, операциях с ценными бумагами. На 1 июня 2017 года активы банка по РСБУ составили 45.9 млрд руб., собственные средства - 5.8 млрд руб., прибыль после налогообложения по итогам I квартала 2017 года - 266.1 млн руб.



ПАО "Банк "Левобережный" (Новосибирск) специализируется на кредитовании физ- и юрлиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1991 году. На 1 апреля 2017 года активы банка по РСБУ составили 43 млрд руб., собственные средства - 5.2 млрд руб., прибыль после налогообложения по итогам I квартала 2017 года - 432.5 млн руб.



"AK&M" от 21.09.2017