Оздоровление Бинбанка может занять 3-8 месяцев, М.Шишханов

Финансовое оздоровление Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора может занять 3-8 месяцев. Об этом заявил совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью телеканалу "Россия 24".



Бинбанк, по его словам, обладает достаточным количеством активов и может их продать, если это надо будет для обеспечения эффективной деятельности.



Ранее ЦБ РФ принял решение о реализации мер по повышению финансовой устойчивости Бинбанка и Рост Банка. В рамках данных мер планируется участие ЦБ в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



Бинбанк и Рост Банк, а также иные банки группы - "Бинбанк диджитал" (Москва) и Уралприватбанк (Екатеринбург) - продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.



Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.



Банк России назначил временную администрацию по управлению Бинбанком и Рост Банком. В состав временных администраций банков вошли сотрудники ЦБ и ООО "УК ФКБС".



ПАО "Бинбанк" создано 6 марта 1991 года. Банк занимает 8-е место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.





"AK&M" от 21.09.2017