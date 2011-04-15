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21/09/2017
13:47

Д.Медведев утвердил ФЦП по развитию космодромов в 2017-2025 годах

Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путём создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов.

В рамках программы, в частности, планируется: создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжёлого классов, пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей.

Предполагается создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса тяжёлого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения; реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк.

Кроме того, планируется построить объекты жилищного фонда с соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).

Государственным заказчиком - координатором программы определена госкорпорация "Роскосмос", государственными заказчиками программы - госкорпорация "Роскосмос", Минстрой, Минобороны и ФМБА России.


"AK&M" от 21.09.2017
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