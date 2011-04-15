Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/09/2017
13:52

"Период охлаждения" в страховании с 1 января будет увеличен до двух недель, ЦБ

"Период охлаждения", в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 2018 года, говорится в сообщении ЦБ.

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования. Благодаря "периоду охлаждения" число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании неуклонно снижалось: по итогам семи месяцев 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь Банк России разъясняет обратившимся гражданам, что "период охлаждения" также действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки.

При этом нередко оказывается, что пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга, который провел Банк России, многие страховые компании предлагали своим клиентам более длительный "период охлаждения" по сравнению с минимальным, установленным нормативным актом регулятора.


"AK&M" от 21.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100