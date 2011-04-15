"Период охлаждения" в страховании с 1 января будет увеличен до двух недель, ЦБ

"Период охлаждения", в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 2018 года, говорится в сообщении ЦБ.



Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования. Благодаря "периоду охлаждения" число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании неуклонно снижалось: по итогам семи месяцев 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В свою очередь Банк России разъясняет обратившимся гражданам, что "период охлаждения" также действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки.



При этом нередко оказывается, что пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга, который провел Банк России, многие страховые компании предлагали своим клиентам более длительный "период охлаждения" по сравнению с минимальным, установленным нормативным актом регулятора.





"AK&M" от 21.09.2017